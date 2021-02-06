10 فبراير.. استكمال المرافعة في محاكمة 9 متهمين بـ"خلية داعش التجمع

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قررت اليوم السبت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل مرافعة الدفاع في محاكمة 9 متهمين من بينهم 6 محبوسين، لاتهماهم بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 2306 لسنة 2019 جنايات أمن دولة التجمع الاول، ورقم 187 لسنة 2019، جنايات امن الدولة، والمعروفة بـ" خلية داعش التجمع ".. لجلسة 10 فبراير الجاري





صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وسكرتارية أحمد مصطفي.







اتهمت النيابة العامة في أمر الاحالة كلا من حسن آمين المندوه يوسف الزهيري" محامي حر وباحث علمي " ومحمد محمد أحمد محمدين وشهرته محمد المنشد " محفظ قرآن كريم " وهناد حسن أمين المندوه يوسف الزهيري " يعمل في مجال المقاولات والديكور " وأحمد السيد محمد بدوى " استاذ بكلية الطب " وخالد محمد عبد المعبود عبد النبي " مهندس " وجميعهم " محبوسين " ورجب محمد أحمد جاب الله وشهرته " ابو عبد الله " " مقاول " وهانى مهلل صادق يوسف " مقاول وخطيب " وحسام الدين أحمد عوض ابراهيم واسمه الحركي " ابو فرقان " " طالب بأكاديمية طيبة بمعهد الهندسة " ونجلاء مختار يونس محمد عزب " مدير عام شركة أمريكانا انترناشونال جروب مصر " هاربيين "







أنهم فى غضون الفترة من عام 2012 وحتى 26 من ابريل 2019، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وامنه الي الخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية العامة للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أسس وتولي قيادة جماعة تتبع تنظيم داعش داخل البلاد تدعوا الي تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على افراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق اغراضها الاجرامية وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.



وتابع: المتهمون من الثانى وحتى السابع انضموا للجماعة موضوع البند أولا مع العلم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض وذلك على النحو المبين بالتحقيقات





كما قام المتهم الأول والثانى والتاسعة ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الارهاب بأن أمدوا الجماعة الإرهابية وأعضاء بها بأموال بقصد استخدامها فى القيام بإرتكاب جرائم إرهابية مع علمهم بما تدعوا اليه وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.





واتهمت النيابة العامة المتهم الثالث حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد تتخذ من الارهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والاساليب القتالية وسائل لتحقيق اغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية والاعداد لها وتلقي فيها تدريبات عسكرية بأن ألتحق بجماعة داعش فى دولتي العراق وسوريا وتلقى فيها تدريبات علي فك وتركيب واستخدام الاسلحة النارية وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.





وتسلل المتهم الثالث عبر الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع بان تسلل من والي دولة السودان عبر الدروب الصحراوية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات كما قام المتهم الثامن سهل للمتهم الثالث الالتحاق بجماعة مسلحة تقع مقرها خارج البلاد محل الاتهام الوارد بالبند رابعا بأن عرفه بأحد عناصر جماعة داعش الارهابية خارج البلاد لتسهيل تسلله الي دولة سوريا والالتحاق بصفوف الجماعة بها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.





كما اتهمت النيابة العامة المتهمين الاول والثاني بأنهما روجا بطريق القول لافكار ومعتقدات داعية لاستخدام العنف ولارتكاب الجريمة الارهابية وكان ذلك داخل احدي دور العبادة بأن روجا لافكار ومعتقدات جماعة داعش الارهابية وفرضية الالتحاق بها خارج البلاد داخل مسجد اهل السنة بمنطقة التجمع الاول بالقاهرة الجديدة وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.





والمتهمون جميعا اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم الارهابية وكان المتهمان الاول والثاني المحرضين علي هذا الاتفاق ولهما شأن في ادارة حركته وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.



