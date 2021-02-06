"جراج سيارات نقل".. كشف ملابسات وجود تنكات مواد بترولية أسفل أحد العقارات بالجيزة

السبت 06/فبراير/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن تضرر سكان أحد العقارات السكنية بمحافظة الجيزة من وجود جراج أسفل العقار محل سكنهم يسمح بمبيت سيارات نقل تحمل تانكات بها مواد بترولية.


وبالإنتقال والفحص تبين أن العقار، كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب الجيزة، وأن الطابق الأرضي يُستخدم كجراج لسيارات نقل مواد بترولية "بدون ترخيص" ودون إتباع إشتراطات الدفاع المدني الخاصة بنقل وتخزين المواد البترولية.



كما أمكن ضبط مالكي الجراج وتبين أنهما صاحب شركة لنقل المواد البترولية، شقيقه شريك بذات الشركة، مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام، كما تم ضبط 4 سيارات نقل إحداها محملة بـ 2.5 طن سولار.



وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالفحص وأضافا بقيامهما بتجميع المواد البترولية "سولار" لتوزيعها على المخابز، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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