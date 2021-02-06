تعرف على موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في نصف نهائي كأس إسبانيا

السبت 06/فبراير/2021 - 02:56 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
أوقعت قرعة الدور نصف النهائي من عمر بطولة كأس ملك إسبانيا، فريق برشلونة أمام نظيره إشبيلية، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في مباراة الذهاب من المسابقة.


ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من نصف النهائي الآخر الذي سيجمع بين أتلتيك بيلباو وليفانتي، في المباراة النهائية.


ومن المقرر أن تلعب مباراة الذهاب بين برشلونة وإشبيلية، يوم الأربعاء 10 من شهر فبراير الجاري، على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

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