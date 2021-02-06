6 مارس.. المرافعة في دعوى بطلان شروط العدول عن استقالة العامل

Advertisements



قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو تاجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 119 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003.. لجلسة 6 مارس المقبل للمرافعة.



تنص المادة 119 على أنه "لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".