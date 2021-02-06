رسميا درة بطلة بين السما والارض مع هاني سلامة

السبت 06/فبراير/2021 - 02:40 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

وقعت النجمة درة بطولة مسلسل " بين السماء والأرض" لتتشارك بطولته مع النجم هاني سلامة. المسلسل سيتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم وهو مكون من 15 حلقة فقط. 



ومأخوذ  عن قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ وسيناريو وحوار اسلام حافظ ومن  اخراج ماندو العدل ومن انتاج سينرجي ويشارك هاني ودرة في  البطولة مجموعة كبيرة من النجوم  منهم احمد بدير وسوسن بدر ويسرا اللوزي ونجلاء بدر ومحمد لطفي ومحمد ثروت.


وتؤدي درة في المسلسل شخصية علا وهي زوجة هاني سلامة وتتكتم درة باقي التفاصيل .


 العمل هو البطولة  الثالث بين درة وهاني بعد عملين ناجحين هما  فيلم "الاولة في الغرام"  ومسلسل "نصيبي وقسمتك".


 وهو التعامل الثاني لدرة مع المخرج ماندو العدل بعد مسلسل "الخروج" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.
المسلسل يعتبر استمرار لخطة شركة سينرجي في الجمع بين النجوم في عمل واحد وخصوصا أن كل منهما قدم البطولة المطلقة في أعمال سابقة.


الجدير بالذكر أن درة كانت قد أعتذرت عن مسلسلها " إنتقام سري" والذي كان من المفترض أن يكون اولى بطولاتها الرمضانية المطلقة لارتباطها بفيلم الكاهن وعدم قدرتها على الجمع بين الفيلم وعمل 30 حلقة.
 ولكنها وافقت على " بين السماء والأرض" لانه 15 حلقة ولكونه يعيد عصر البطولات الجماعية بين النجوم.

أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ

منذ ساعة

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ حوالي 17 ساعة

ليفربول يحصل على خدمات شبيه محمد صلاح

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 23 ساعة

لويس سواريز يكشف سبب رحيله عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرعة كأس مصر تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 3 ساعات

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ ساعة و 9 دقيقة

باتشيكو يعاقب نجم الزمالك بالدكة أمام الإتحاد السكندري

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ حوالي 5 ساعات

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ يوم

حكم مباراة الأهلي وبايرن ميونخ.. صاحب ذكرى أليمة للفراعنة وشاهد على هدف "زيدان" مع بني ياس

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:55 م

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

08:53 م

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

09:40 ص

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

11:08 ص

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع