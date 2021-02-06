"يحارب الاكتئاب".. فوائد شرب اليانسون قبل النوم
السبت 06/فبراير/2021 - 02:26 م
لليانسون فوائد للجسم متعددة للنساء، وخاصة إذا تم تناوله قبل النوم مباشرة، فهو يحتوي على نسبة عالية من العديد من المعادن المهمة، بما في ذلك الحديد والمنغنيز والكالسيوم؛ مما يجعله رائعاً لتقوية جهاز المناعة في الجسم، خصوصاً في ظل جائحة كورونا.
ومن أبرز فوائده أنه ينظّم مستوى السكر بالدم، وفقا لبعض الأبحاث العلمية التي تؤكد ذلك، كما انه يقضي على الفطريات والبكتيريا، ويساهم في وقاية الجسم من الإصابة بالعدوى.
ويخفف اليانسون من أعراض انقطاع الحيض التي تتسبب بأعراض شائعة ومزعجة، أبرزها التقلبات المزاجية.
اليانسون يساعد على محاربة الاكتئاب والتخفيف من أعراضها، ناهيكِ عن أنّ مفاعيلها قد تكون مماثلة لبعض الأدوية المضادّة للاكتئاب، كما أنه مفيد جدا للجهاز المناعي.