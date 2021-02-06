"يحارب الاكتئاب".. فوائد شرب اليانسون قبل النوم

لليانسون فوائد للجسم متعددة للنساء، وخاصة إذا تم تناوله قبل النوم مباشرة، فهو يحتوي على نسبة عالية من العديد من المعادن المهمة، بما في ذلك الحديد والمنغنيز والكالسيوم؛ مما يجعله رائعاً لتقوية جهاز المناعة في الجسم، خصوصاً في ظل جائحة كورونا.





ومن أبرز فوائده أنه ينظّم مستوى السكر بالدم، وفقا ل بعض الأبحاث العلمية التي تؤكد ذلك، كما انه يقضي على الفطريات والبكتيريا، و يساهم في وقاية الجسم من الإصابة بالعدوى.





ويخفف اليانسون من أعراض انقطاع الحيض التي تتسبب بأعراض شائعة ومزعجة، أبرزها التقلبات المزاجية.



