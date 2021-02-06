



بالأسماء.. الفائزين في منحة العمالة الغير منتظمة 2021 الدفعة السادسة من خلال موقع وزارة القوى العاملة





منحة العمالة الغير منتظمة 2021، يبحث الكثيرين من مستفيدي منحه العماله الغير منتظمه عن الموعد الرسمي التي من المفترض ان تقوم اعلانه وزارة القوي العامله بشأن صرف الدفعه السادسه وذلك لاحتياجهم الشديد لها نتيجه توقف مجموعه كبيره من الانشطة التجاريه نتيجة تفاقم وباء كورونا.





الجدير بالذكر ان هذه المنحه جاء بناء علي طلب من مؤسسه الرئاسه المصريه والتي يقوم بترأسها السيد عبد الفتاح السيسي حيث امر سيادته باطلاق المبادره بهدف الوقوف بجانب عمال اليومية الذي فقدوا اعمالهم وذلك بمنحهم مبلغ 1500 جنيه مقسمه علي ثلاثة اشهر .





منحة العمالة الغير منتظمة 2021

تستعد وزارة القوي العامله خلال الايام المقبله الي صرف الدفعات المستحقه لاصحابها والتي يتم تسليمها عبر مكاتب البريد المختلفه وذلك مع مراعاة تطبيق الاجراءات الاحترازيه اللازمه من اجل حماية الصحه العامه للمواطنين حيث يمكن للمواكن قبل ان يقوم بالذهاب لاستلام الدفعه المستحقه ان يقوم بالدخول عبر الرابط الالكتروني للاستعلام عن الموعد الرسمي لتسليم المبالغ كما يمكن الاستعلام بطريقه اخري وهي التواصل علي الخط الساخن 142 التي خصصته الوزاره من اجل هذا الغرض والذي يمكنكم ارسال عليه الرقم القومي المكون من اربعه عشر رقم وسوف يتم الدر عليكم خلال فتره قصيرة .





خطوات الاستعلام عن منحة العماله الغير منتظمه 500 جنيه

من خلال هذه السطور سنطلعكم علي اهم الخطوات التي يمكنكم استخدامها من اجل التعرف علي موعد استحقاق الدفعه السادسه وذلك من خلال النقاط التاليه :





- تسجيل الدخول عبر الرابط الالكتروني لوزارة القوي العامله.

- الضغط علي ايكونه الاستعلام عن منحة العماله.

- كتابه الاسم ثلاثيا والرقم القومي.

- التأكد من صحة البيانات التي قمت بتسجيلها.

- الضغط علي زر استعلام والانتظار لمده 30 ثانيه.



