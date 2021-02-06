بالأسماء.. الفائزين في منحة العمالة الغير منتظمة 2021 الدفعة السادسة من خلال موقع وزارة القوى العاملة

السبت 06/فبراير/2021 - 02:38 م
العمالة الغير منتظمة 2021
العمالة الغير منتظمة 2021

بالأسماء.. الفائزين في منحة العمالة الغير منتظمة 2021 الدفعة السادسة من خلال موقع وزارة القوى العاملة

منحة العمالة الغير منتظمة 2021، يبحث الكثيرين من مستفيدي منحه العماله الغير منتظمه عن الموعد الرسمي التي من المفترض ان تقوم اعلانه وزارة القوي العامله بشأن صرف الدفعه السادسه وذلك لاحتياجهم الشديد لها نتيجه توقف مجموعه كبيره من الانشطة التجاريه نتيجة تفاقم وباء كورونا. 

الجدير بالذكر ان هذه المنحه جاء بناء علي طلب من مؤسسه الرئاسه المصريه والتي يقوم بترأسها السيد عبد الفتاح السيسي حيث امر سيادته باطلاق المبادره بهدف الوقوف بجانب عمال اليومية الذي فقدوا اعمالهم وذلك بمنحهم مبلغ 1500 جنيه مقسمه علي ثلاثة اشهر .

منحة العمالة الغير منتظمة 2021
تستعد وزارة القوي العامله خلال الايام المقبله الي صرف الدفعات المستحقه لاصحابها والتي يتم تسليمها عبر مكاتب البريد المختلفه وذلك مع مراعاة تطبيق الاجراءات الاحترازيه اللازمه من اجل حماية الصحه العامه للمواطنين حيث يمكن للمواكن قبل ان يقوم بالذهاب لاستلام الدفعه المستحقه ان يقوم بالدخول عبر الرابط الالكتروني للاستعلام عن الموعد الرسمي لتسليم المبالغ كما يمكن الاستعلام بطريقه اخري وهي التواصل علي الخط الساخن 142 التي خصصته الوزاره من اجل هذا الغرض والذي يمكنكم ارسال عليه الرقم القومي المكون من اربعه عشر رقم وسوف يتم الدر عليكم خلال فتره قصيرة .

خطوات الاستعلام عن منحة العماله الغير منتظمه 500 جنيه
من خلال هذه السطور سنطلعكم علي اهم الخطوات التي يمكنكم استخدامها من اجل التعرف علي موعد استحقاق الدفعه السادسه وذلك من خلال النقاط التاليه :

- تسجيل الدخول عبر الرابط الالكتروني لوزارة القوي العامله.
- الضغط علي ايكونه الاستعلام عن منحة العماله.
- كتابه الاسم ثلاثيا والرقم القومي.
- التأكد من صحة البيانات التي قمت بتسجيلها.
- الضغط علي زر استعلام والانتظار لمده 30 ثانيه.

بالأسماء.. الفائزين في منحة العمالة الغير منتظمة 2021 الدفعة السادسة من خلال موقع وزارة القوى العاملة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة القوى العاملة منحة العماله الغير منتظمة منحة العمالة الغير منتظمة 2021 العماله الغير منتظمة 2021 العماله الغير منتظمة

أخبار تهمك

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ

منذ ساعة

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ يوم

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ حوالي 5 ساعات

حكم مباراة الأهلي وبايرن ميونخ.. صاحب ذكرى أليمة للفراعنة وشاهد على هدف "زيدان" مع بني ياس

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ يوم

عاجل.. قرعة كأس مصر تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ حوالي 17 ساعة

باتشيكو يعاقب نجم الزمالك بالدكة أمام الإتحاد السكندري

منذ حوالي 7 ساعات

لويس سواريز يكشف سبب رحيله عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول يحصل على خدمات شبيه محمد صلاح

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 23 ساعة

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ ساعة و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

موعد صرف منحة 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة نوفمبر 2020 الاستعلام عبر موقع وزارة القوى العاملة

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة.. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة لشهر نوفمبر 2020

(من هنا).. خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2020 بالرقم القومي (وزارة القوى العاملة)

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 500 لشهر ديسمبر

صدرت الآن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة | رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الخامسة بالرقم القومي

اعرف بالخطوات.. الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة لشهر يناير الدفعة الخامسة 2021 عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:55 م

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

08:53 م

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

09:40 ص

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

11:08 ص

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع