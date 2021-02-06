كشف ملابسات جراج مخالف أسفل عقار سكنى بالجيزة

السبت 06/فبراير/2021 - 02:44 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الاجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر سكان أحد العقارات بالجيزة من وجود جراج مخالف أسفل العقار محل سكنهم يسمح بمبيت سيارات نقل تحمل تانكات بها مواد بترولية.


وبالإنتقال والفحص تبين أن (العقار - كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) وأن الطابق الأرضى يُستخدم كجراج لسيارات نقل مواد بترولية "بدون ترخيص" ودون إتباع إشتراطات الدفاع المدنى الخاصة بنقل وتخزين المواد البترولية.. كما أمكن ضبط مالكى الجراج وتبين أنهما (صاحب شركة لنقل المواد البترولية، شقيقه شريك بذات الشركة - مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام) كما تم ضبط عدد (4) سيارات نقل إحداها محملة بـ (2.5) طن سولار.

وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالفحص وأضافا بقيامهما بتجميع المواد البترولية "سولار" لتوزيعها على المخابز.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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