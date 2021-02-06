موعد مواجهة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي

السبت 06/فبراير/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
\يستضيف نادي يوفنتوس فريق روما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون من الدوري الإيطالي الممتاز.
وسيدخل البيانكونيري اللقاء بمعنويات مرتفعة؛ بعد فوزه على إنتر ميلان، بهدفين مقابل هدف، في دور نصف نهائي كأس إيطاليا.
وحقق يوفنتوس فوزاُ على نظيره سامبدوريا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما الجولة الماضية من الكالتشيو، فيما فاز روما على فريق فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ويحتل روما المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 40 نقطة، فيما يأتي السيدة العجوز في المركز الرابع برصيد 39 نقطة، برصيد 19 مباراة.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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