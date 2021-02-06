وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان

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قام اليوم الفريق مهندس كامل الوزير -وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق بجولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (LRT)السلام العاصمة الإدارية الجديدة العاشر من رمضان والذي يمتد بطول 90 كم ويشتمل على عدد 16محطة ومخطط افتتاح مرحليتيه الاولى (من محطة عدلي منصور حتى محطة العاصمة الادارية 1 ) والثانية ((من محطة العاصمة الادارية 1 حتى محطة العاصمة الادارية 2 ) في إحتفالات أكتوبر 2021 وحيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية والتشطيبات للمرحلتين الأولى والثانية 78 %



تفقد الوزير قطاعات المشروع المختلفة حيث تابع معدلات تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات بالمحطات والانفاق والكباري وأعمال الورشة وأعمال تركيبات السكة كما اطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بأعمال التصنيع للقطارات التي سيتم بالمشروع وعددهم 22 قطار حيث من المخطط توريد أول قطارين في أغسطس 2021 لبدء أعمال التشغيل التجريبي



وفي ختام جولته للقطار الكهربائي تفقد الوزير المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل (محطات العاصمة الإدارية 3 - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية التبادلية مع القطار السريع) والذي يجري تنفيذ اعمال الرفع المساحي واعمال الجسات تمهيدا لبدء أعمال التصميمات، وشدد الوزير خلال جولته على ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع، وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية القطار الكهربائي الذي يعتبر شريان تنمية جديد فى المجتمعات العمرانية الجديدة ويحقق سرعـــة الانتقــــال والربط بين القـــاهـــرة والمدن الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة - بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان - العاصمة الادارية الجديدة.