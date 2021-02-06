ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم السبت

السبت 06/فبراير/2021 - 02:36 م
بوابة الفجر
محمد جمال
يتصدر أحمد سمير لاعب طلائع الجيش ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بعد مرور 11 جولة على البداية ويرغب فى الاستمرار فى التسجيل عندما يواجه فريقه اليوم نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة ال 12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.


وتقام اليوم عدة مباريات بمسابقة الدوري المصري الممتاز ضمن مباريات الجولة ال 12 التى تنطلق اليوم السبت وهم، البنك الأهلي والجونة وبيراميدز ضد طلائع الجيش والإنتاج الحربي ضد أسوان والمقاولون العرب ضد المصري.

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز:-

أحمد سمير 6 أهداف
رمضان صبحي 5 أهداف
يوسف أوباما 5 أهداف
محمود عبد المنعم كهربا 4 أهداف
محمد شريف 4 أهداف
أشرف بن شرقي 4 أهداف
مروان حمدي 4 أهداف
أحمد رفعت 4 أهداف
عمرو جمال 4 أهداف
حميد ماو 4 أهداف

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