مصدر أمني ينفي وفاة 4 نزلاء في السجون المصرية بكورونا

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نفى مصدر أمني، ما تناولته إحدى القنوات الفضائية غير المصرية والتي تستقي معلوماتها من جماعة الإخوان الإرهابية حول وفاة 4 مسجونين داخل السجون المصرية على إثر إصابتهم بفيروس كورونا.



وكانت قد شهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.