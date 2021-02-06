تحرير 11 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية بمركز ديرمواس بالمنيا
السبت 06/فبراير/2021 - 02:36 م
أحمد الخميسي
نظمت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، حملة تموينية مكبرة للمرور على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، بهدف احكام الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للمواطنين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية على الأسواق والمحال التجارية، والعمل على رصد المخالفات والقضاء على الغش التجاري والتدليس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبها، أوضح المهندسة نبيلة على رئيس المركز، ان الحملات اسفرت عن تحرير 11 مخالفة تموينية تنوعت المخالفات بين (لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – عدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية – عدم وجود سجلات) مؤكدة على استمرار تنظيم الحملات لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية على الأسواق والمحال التجارية، والعمل على رصد المخالفات والقضاء على الغش التجاري والتدليس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبها، أوضح المهندسة نبيلة على رئيس المركز، ان الحملات اسفرت عن تحرير 11 مخالفة تموينية تنوعت المخالفات بين (لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – عدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية – عدم وجود سجلات) مؤكدة على استمرار تنظيم الحملات لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.