تحرير 11 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية بمركز ديرمواس بالمنيا

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نظمت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، حملة تموينية مكبرة للمرور على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، بهدف احكام الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للمواطنين.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية على الأسواق والمحال التجارية، والعمل على رصد المخالفات والقضاء على الغش التجاري والتدليس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبها، أوضح المهندسة نبيلة على رئيس المركز، ان الحملات اسفرت عن تحرير 11 مخالفة تموينية تنوعت المخالفات بين (لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – عدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية – عدم وجود سجلات) مؤكدة على استمرار تنظيم الحملات لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.