الليلة.. رشوان توفيق ومجدي ابو عميرة وسلوي عثمان نجوم مسلسل المال والبنون بواحد من الناس على الحياة

السبت 06/فبراير/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
في حلقة خاصة اليوم السبت في العاشرة مساء من برنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة ،  موعدنا  مع الذكريات الحلوة ونجوم مسلسل المال والبنون في ضيافة الدكتور عمرو الليثي، وكواليس عمل درامي من اشهر الاعمال في تاريخ الدراما التليفزيونية ، تفاصيل ومعلومات جديدة عن المسلسل الذي مازال يعيش في وجدان المشاهدين و المشاهد التي أصبحت قطعة من ذكرياتنا ، وشخصيات العمل  الذين  نذكر اسمائهم وحكاياتهم المثيرة . 


حيث يستضيف الفنانة الكبيرة رجاء حسين  و الفنان القدير رشوان توفيق  و الفنانة الكبيرة سلوى عثمان  و الفنان الجميل احمد شاكر عبد اللطيف  ومايسترو العمل المخرج الكبير مجدى ابو عميرة. 


انتظرونا في سهرة خاصة مع نجوم المال والبنون وعمرو الليثي اليوم السبت العاشرة مساءً علي شاشة الحياة.

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