"حمدان بن محمد" يكشف تفاصيل لقائه بـ"بافل دوروف"



وتابع "ال مكتوم " خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تعرفت منه على تفاصيل قصة نجاح مُلهمة ولدت على أرض الإمارات وضمن بيئة الأعمال الداعمة التي توفرها دبي لشركائها.



نشر حمدان بن محمد ال مكتوم، ولي عهد إمارة دبي، صورة تجمعه ببافل دوروف، مؤسس منصة تيليجرام، معلقا عليها قائلا:" التقيت بافل دوروف، مؤسس منصة تيليجرام، التي تتخذ من دبي مقرًا عالميًا لها، بقيمة سوقية تتجاوز 20 مليار دولار وأكثر من 570 مليون مستخدم.