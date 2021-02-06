"حمدان بن محمد" يكشف تفاصيل لقائه بـ"بافل دوروف"

السبت 06/فبراير/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
نشر حمدان بن محمد ال مكتوم، ولي عهد إمارة دبي، صورة تجمعه ببافل دوروف، مؤسس منصة تيليجرام، معلقا عليها قائلا:" التقيت بافل دوروف، مؤسس منصة تيليجرام، التي تتخذ من دبي مقرًا عالميًا لها، بقيمة سوقية تتجاوز 20 مليار دولار وأكثر من 570 مليون مستخدم.

وتابع "ال مكتوم " خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تعرفت منه على تفاصيل قصة نجاح مُلهمة ولدت على أرض الإمارات وضمن بيئة الأعمال الداعمة التي توفرها دبي لشركائها.

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لقاء حمدان بن محمد

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