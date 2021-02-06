6 مارس.. الحكم في دعوى عدم دستورية الضريبة على المبيعات

السبت 06/فبراير/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
هدير حمزة

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو الدعوى المطالبة بعدم دستورية مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات.. لجلسة 6 مارس للنطق بالحكم.


ينص القرار رقم 116 لسنة 1991 بشأن قانون الضريبة العامة على المبيعات على أن "على كل مكلف وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من المكلفين الآتى بيانهم بعد، تسجيل اسمه - على النموذج المرفق المعد لهذا الغرض - لدى المأمورية المختصة التابع لها بمصلحة الضرائب على المبيعات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه تنتهى فى 17 5 1991، وهم:

- كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات والمعفاة منها مبلغ 54 ألف جنيه وذلك خلال الإثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

- كل مورد خدمة خاضع للضريبة وفقا لأحكام القانون المشار إليه بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها مبلغ 54 ألف جنيه خلال الإثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

- كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما بلغت قيمة معاملاته.

- وكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين.

- كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون المشار إليه مهما بلغت قيمة مبيعاته أو إنتاجه.

أخبار تهمك

لويس سواريز يكشف سبب رحيله عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ ساعة و 10 دقيقة

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ حوالي 18 ساعة

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ حوالي 17 ساعة

باتشيكو يعاقب نجم الزمالك بالدكة أمام الإتحاد السكندري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرعة كأس مصر تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 3 ساعات

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ حوالي 15 ساعة

ليفربول يحصل على خدمات شبيه محمد صلاح

منذ ساعتين و 35 دقيقة

حكم مباراة الأهلي وبايرن ميونخ.. صاحب ذكرى أليمة للفراعنة وشاهد على هدف "زيدان" مع بني ياس

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ يوم

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:55 م

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

08:53 م

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

09:40 ص

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

11:08 ص

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع