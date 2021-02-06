"الفلاشة".. كلمة السر فى حبس شاب لقيامه بابتزاز ربة منزل في مايو

السبت 06/فبراير/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
داليا عادل
أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية اليوم السبت، حبس شاب بتهمة ابتزازه لربة منزل بسبب اقتراضه منه مبلغ مالى 10 الاف جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت باستكمال تحريات المباحث الجنائية حول نشاط المتهم الاجرامى.

كانت قد تلقى قسم شرطة 15 مايو، بفيد بتلقيه بلاغا من ربة منزل، بقيام شاب بتهديدها وابتزازها، لرفضها دفع مبلغ 10 آلاف جنيه، وقدمت فلاشة تحتوى على شات يؤكد الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب على علاقة عاطفية بينه وبين المبلغة، وأنها اقترضت منه مبلغ مالى 10 الاف جنيه بحجة تصليح سياراتها ولم تردها له مرة أخرى، وعندما طالبها المتهم برد المبلغ رفضت فقام بابتزازها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بهدف الضغط عليها لاعادة أمواله.

وتم إتخاذ الاجراءات القانوينة اللازمة.

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