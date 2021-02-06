كل ما تريد معرفته عن استخدام الغاز كوقود للسيارات في الأقصر

السبت 06/فبراير/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك

تسعى الدولة المصرية، لتعميم استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات في المحافظات، عقب إطلاق المشروع في الأقصر، لإحداث نقلة نوعية بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مشروع استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات في الأقصر.

١. افتتح طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، محطتي الغاز الطبيعي الذي يستخدم كوقود للسيارات لأول مرة بالأقصر.

٢. وتقام المحطة الأولى على مساحة حوالي ألف متر وتبلغ طاقتها التشغيلية 900 متر مكعب غاز طبيعي في الساعة ومؤهلة لخدمة تموين حوالي ١٢٠٠سيارة بالغاز يوميًا.

٣. بينما تبلغ الطاقة التشغيلية للمحطة الثانية، 800 متر مكعب غاز في الساعة ويمكنها تموين حوالى 1500 سيارة بالغاز يوميا.

٤. ويلحق بمحطتي الوقود، مركزين لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لخدمة مدينة الأقصر والمناطق المجاورة لها.

٥. ونفذت المحطتين، كوادر شركة غاز مصر وتمثلان نموذجًا للتعاون بين شركات تسويق وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

٦. وتراعي خطة نشر المحطات المتكاملة لخدمة المواطنين، زيادة منافذ التموين بالغاز الطبيعي.

٧. وكذلك مراكز التحويل تحقيقًا لخطط التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود في السيارات وزيادة الاعتماد عليه ضمن منظومة تداول الوقود بالسوق المحلي.

٨. ووجه وزير البترول، بالإسراع في انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعي في المحافظات، حيث يخدم بقوة أهداف المشروع القومي لزيادة استخدام الغاز الطبيعي كوقود في السيارات.

٩. وتأتي محطات الوقود، ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وبخاصة في صعيد مصر.

وكانت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أطلقت برنامج إحلال الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي.

وحددت 7 محافظات لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إحلال الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي.

ويأتي تنفيذ المشروع في ضوء محطات الغاز الطبيعي الموجودة حاليًا والطاقات الفائضة لدى تلك المحطات، والتي تتناسب مع الأعداد المستهدفة.

وتشكلت لجنة عليا برئاسة وزيري المالية والتجارة والصناعة، تختص بالإشراف ومتابعة الإجراءات التنفيذية للإسراع في بدء مشروع الإحلال، حيث تركزت أعمالها على ثلاثة محاور تمثلت في محور البنية التحتية والأمور اللوجستية والمحور المالي ومحور الصناعة.

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