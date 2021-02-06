جوجل تخطط لطرح تصميم جديد لتطبيق الخرائط قريبا

تخطط شركة جوجل لطرح تصميم جديد لتطبيق الخرائط قريبا؛ حيث تعمل الشركة على واجهة مستخدم جديدة لتطبيق الخرائط وفقًا لتقرير صادر عن شركة XDA Developers.





وتتمثل مزايا التطبيق الجديد في تعيير شاشة "خيار المسار" لتكون "أسهل في الفهم"، حيث تُظهر واجهة المستخدم الجديدة شريطًا علويًا يتضمن فقط نقطة البداية والوجهة بدلاً من شريط أبيض كبير في الأعلى، ويستثني هذا بشكل أساسي القيادة وركوب الدراجات والمشي ووسائل النقل العام التي تظهر الآن أسفل الشريط، وفقًا لما جاء في التقرير.

وقال التقرير: "يبدو أن شاشة خيار المسار المحدث في خرائط جوجل قيد الاختبار في الوقت الحالي ، ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم طرحها على الجميع في المستقبل".





وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، ادعى تقرير صادر عن 9to5Google أن جوجل قد أضافت الدعم للحصول على تجربة التجوّل الافتراضي أثناء رؤية شاشة التنقل عن طريق إضافة وضع تقسيم الشاشة لمستخدمي أندرويد.