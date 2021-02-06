جوجل تخطط لطرح تصميم جديد لتطبيق الخرائط قريبا

السبت 06/فبراير/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
تخطط شركة جوجل لطرح تصميم جديد لتطبيق الخرائط قريبا؛ حيث  تعمل الشركة على واجهة مستخدم جديدة لتطبيق الخرائط وفقًا لتقرير صادر عن شركة XDA Developers.

وتتمثل مزايا التطبيق الجديد في تعيير شاشة "خيار المسار" لتكون "أسهل في الفهم"، حيث تُظهر واجهة المستخدم الجديدة شريطًا علويًا يتضمن فقط نقطة البداية والوجهة بدلاً من شريط أبيض كبير في الأعلى، ويستثني هذا بشكل أساسي القيادة وركوب الدراجات والمشي ووسائل النقل العام التي تظهر الآن أسفل الشريط، وفقًا لما جاء في التقرير.
 
وقال التقرير: "يبدو أن شاشة خيار المسار المحدث في خرائط جوجل قيد الاختبار في الوقت الحالي ، ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم طرحها على الجميع في المستقبل".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، ادعى تقرير صادر عن 9to5Google أن جوجل قد أضافت الدعم للحصول على تجربة التجوّل الافتراضي أثناء رؤية شاشة التنقل عن طريق إضافة وضع تقسيم الشاشة لمستخدمي أندرويد.
 
وزعم التقرير أن شاشة التجوّل الافتراضي المقسمة يتم نشرها على نطاق واسع عبر تحديث من جانب الخادم، ومع ذلك ، لم يتم طرحه لمستخدمي iOS حتى الآن.

أخبار تهمك

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول يحصل على خدمات شبيه محمد صلاح

منذ ساعتين و 15 دقيقة

لويس سواريز يكشف سبب رحيله عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرعة كأس مصر تسفر عن مواجهات نارية

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس: هناك عدد آخر من مصابي كورونا بخلاف المعلن (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ يوم

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

حكم مباراة الأهلي وبايرن ميونخ.. صاحب ذكرى أليمة للفراعنة وشاهد على هدف "زيدان" مع بني ياس

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:55 م

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

08:53 م

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

09:40 ص

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

11:08 ص

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع