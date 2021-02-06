بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى الراهبة ماري موريس

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نعى صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وفاة الأخت الراهبة ماري موريس من راهبات قلب يسوع المصريات.



وجاء بنص البيان:



"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي ننعي وفاة الأخت الراهبة ماري موريس من راهبات قلب يسوع المصريات، والتي انتقلت إلى السماء على رجاء القيامة بعد مسيرة حافلة بالمحبة والعطاء، ونطلب من الرب القدير أن يقبل روحها الطاهرة في الفردوس السماوي.

