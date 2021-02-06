موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ

السبت 06/فبراير/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
إستقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي على التشكيلة التي سيخوض بها المارد الأحمر مباراة بايرن ميونخ الألماني لحساب مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.


ومن المُنتظر أن يلعب الأهلي المباراة بالأسماء التالية :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : علي معلول ، أيمن أشرف ، بدر بانون ، محمد هاني.

خط الوسط : حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ، عمرو السولية ، حمدي فتحي ، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم : والتر بواليا.

يُذكر أن الاهلي عبر للدور نصف النهائي من البطولة على حساب فريق نادي الدحيل بهدف مقابل لا شيء سجله النجم حسين الشحات.

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