ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم السبت

تلعب اليوم السبت 6 فبراير أربعة مباريات جديدة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.









ويحتل فريق إنتر ميلان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 47 نقطة.









وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز:





1 – إنتر ميلان 47 نقطة.

2 – ميلان 46 نقاط.

3 – روما 40 نقطة.

4- يوفنتوس 39 نقاط.

5– لاتسيو 37 نقاط.

6- نابولي 37 نقاط.

7 – أتالانتا 36 نقاط.

8– ساسولو 31 نقطة.

9 – هيلاس فيرونا 30 نقاط.

10 – سامبدوريا 26 نقاط.

11 – بينفينتو 22 نقاط.

12 – فيورنتينا 22 نقاط.

13 – أودينيزي 21 نقطة.

14 – جنوي 21 نقاط.

15 – بولونيا 20 نقاط.

16 – سبيزيا 18 نقاط.

17 – كالياري 15 نقاط.

18 – تورينو 15 نقاط.

19 – بارما 13 نقاط.

20 – كروتوني 12 نقطة.