"كرم من ربنا".. مستشار الرئيس يطمئن المصريين عن الوضع الوبائي (فيديو)
السبت 06/فبراير/2021 - 01:57 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن فيروس كورونا مازال موجودا، وهناك حالات إصابة تسجل يوميا، مشددا على استمرار تطبيق الاجراءات الاحترازية وعدم التهاون بها حتى لا تزداد الحالات مرة أخرى.
وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أن مصر تجاوزت ذروة الموجة الثانية، لافتا إلى أن تصاعد المعدل الوبائي في مصر بشكل أفقي وليس رأسي، معلقا: "وده من كرم ربنا".
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وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.