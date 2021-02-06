"كرم من ربنا".. مستشار الرئيس يطمئن المصريين عن الوضع الوبائي (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن فيروس كورونا مازال موجودا، وهناك حالات إصابة تسجل يوميا، مشددا على استمرار تطبيق الاجراءات الاحترازية وعدم التهاون بها حتى لا تزداد الحالات مرة أخرى.





وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أن مصر تجاوزت ذروة الموجة الثانية، لافتا إلى أن تصاعد المعدل الوبائي في مصر بشكل أفقي وليس رأسي، معلقا: "وده من كرم ربنا".





إقرأ أيضا..