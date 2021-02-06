رئيس البرلمان العربي: لابد من الحشد لمساندة الأشقاء في جيبوتي



وأشار "العسومي"، خلال كلمته أمام البرلمان الجيبوتي، إلى أهمية وثيقة التعليم ودورها في تغيير واقع العملية التعليمية في جمهورية جيبوتي مستقبلًا.

طالب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، بمساندة الأشقاء في دولة جيبوتي، قائلا:" إنه لابد من الحشد لمساندة الأشقاء في جيبوتي، مؤكدًا أن البرلمان العربي لن يتواني عن تقديم سبل الدعم الممكن لها في كافة المجالات.