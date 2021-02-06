حكم مباراة الأهلي وبايرن ميونخ.. صاحب ذكرى أليمة للفراعنة وشاهد على هدف "زيدان" مع بني ياس

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تعيين الحكم الإماراتي محمد عبد الله لإدارة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الألماني المقرر لها الاثنين المقبل، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة بالعاصمة القطرية (الدوحة).





ويعاون محمد عبد الله في إدارة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، ويعاونه محمد الحمادي وحسن المهري، والبرازيلية إيدنا ألفيش باتيستا حكمًا رابعًا، فيما تواجد البحريني خميس المري حكمًا لتقنية الفيديو ويعاونه الكندي درو فيشر.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن الحكم الإماراتي محمد عبد الله:-





- محمد عبد الله حسن من مواليد 2 ديسمبر لعام 1978 ويبلغ عمره 42 عامًا.





- حصل الحكم الإماراتي على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 2010.





- أدار محمد عبد الله 184 مباراة في مختلف البطولات وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، أشهر 693 بطاقة صفراء، بينما أشهر البطاقة الحمراء 47 مرة (22 بعد انذارين – 25 مباشرة)، واحتسب 70 ركلة جزاء.





- الحكم الإماراتي أدار مباراة وحيدة بكأس العالم 2018، كما أدار 4 مباريات بكأس أمم آسيا 2019 ومباراتين بنسخة البطولة عام 2015، كما أدار 35 مباراة في دوري أبطال آسيا، و4 مباريات بتصفيات المونديال.





- أدار الحكم محمد عبد الله 8 مباريات في الموسم الحالي، أشهر البطاقة الصفراء 28 مرة، وبطاقتين باللون الأحمر، واحتسب 3 ركلات جزاء.





- أدار الحكم الإماراتي مباراتين وديتين لمنتخب مصر، الأولى كانت ضد العراق عام 2012 وانتهت بالتعادل السلبي، أما الثانية كانت ضد المنتخب الغاني عام 2013 وخسر الفراعنة بثلاثية نظيفة.





- سجل محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق هدفًا مع فريقه السابق بنى ياس الإماراتي في شباك فريق عجمان عام 2012 في مباراة أدارها الحكم محمد عبد الله وانتهت بفوز فريق "زيدان" 5-0.





- كما سبق وأدار الحكم الإماراتي مباراة للاعب الأهلي الحالي حسين الشحات عندما كان محترفًا في صفوف العين الإماراتي أمام فريق الشارقة عام 2018 وخسر فريقه 2-1.



