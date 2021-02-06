اتحاد الجمباز يعلن فتح باب التسحيل للمتطوعين للمشاركة فى تنظيم بطولة كأس العالم

السبت 06/فبراير/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
يعلن الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب آمين عضو مجلس ادارة اللحنة الأوليمبية عن فتح باب التسجيل للمتطوعين الذين سوف يشاركون مع اللجنة المنظمة فى مرافقة المنتخبات وتنظيم بطولة كأس العالم للجمباز الفنى رجال وسيدات والتى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 1-7 يونيو المقبل على ملاعب مجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى، وحدد الاتحاد يوم 4 مارس المقبل أخر موعد للتسجيل وملئ الاستمارة على الرابط الذى وضعه الاتحاد وهو:

https://gymnastics.wildapricot.org/even-4161199 

وكان اتحاد الجمباز ، قد كشف النقاب مؤخرا عن الشعار الرسمي للبطولة التى تقام على ملاعب صالات 1 و2 و3 بمجمع الصالات بستاد القاهرة، والتى تعد أول بطولة كأس عالم للجمباز تقام بمصر والقارة الإفريقية بأكملها ،وقام رئيس الاتحاد بتفقد الصالات المغطاة التى سوف تستضيف البطولة للوقوف على أخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالبطولة.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين أن مصر ستعمل على تنظيم البطولة بشكل مبهر ومميز استكمالًا لما تم تنفيذه ببطولة العالم لكرة اليد والتي إنتهت فعاليتها الأسبوع الماضى على أرض مصر،  بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ اللعبة.

يذكر أن إيهاب آمين نائب رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس الاتحاد المصري  اقترح إقامة التصفيات الإفريقية المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 للجمباز الفني المقرر لها مايو المقبل فى مصر حال اعتذار جنوب إفريقيا عن  إقامة التصفيات بها بسبب جائحة كورونا حتي تكون بروفة قوية قبل كاس العالم للجمباز

واجري آمين اتصالا مع رئيسة اتحاد الجمباز فى جنوب إفريقيا لمعرفة الموقف النهائي لبلادها،
ولقي اقتراح مصر موافقة الاتحاد الإفريقي لثقة الجميع فى قدرة مصر على التنظيم  مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة اللاعبين والوفود المشاركة فى التصفيات،  مع توافر جميع مقومات نجاح التصفيات على أرض مصر من منشآت رياضية وبنية تحتية على أعلى مستوي بعد الجهود المبذولة من القيادة السياسية فى وضع مصر على خارطة استقبال البطولات القارية والدولية موخرا.

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