الأمن التونسي يضرب طوقا أمنيا على المداخل المؤدية لشارع الحبيب بورقيبة

السبت 06/فبراير/2021 - 01:34 م
احتجاجات تونس
احتجاجات تونس
وكالات

ضرب الأمن التونسي، طوقًا أمنيًا على المداخل المؤدية لشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة وسط "دعوات للتظاهر"، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

 

وقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن التونسية، في شارع الحبيب بورقيبة.

 

وتجددت الاحتجاجات في الشارع التونسي، وكان عدد من المحتجين قد خرجوا في شارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين.

 

 وجرت الاشتباكات خلال محاولة قوات الأمن التونسية منع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى وزارة الداخلية.

 

وقد  أغلقت قوات الأمن في تونس، الطرق المؤدية إلى مجلس النواب، بعد اندلاع احتجاجات في عدة ولايات.

 

 

 

 

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