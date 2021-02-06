ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم السبت

السبت 06/فبراير/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
محمد جمال
تنطلق اليوم مباريات الجولة ال 12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز بلقاءات قوية يُعد أبرزها مباراة بيراميدز الباحث عن العودة للفوز أمام طلائع الجيش فى لقاء قوي بين الفريقين.


وتقام اليوم عدة مباريات وهم، البنك الأهلي والجونة وبيراميدز ضد طلائع الجيش والإنتاج الحربي ضد أسوان والمقاولون العرب ضد المصري.


ترتيب الدوري المصري الممتاز:-
الزمالك 23 نقطة
الأهلي 21 نقطة
الجونة 18 نقطة
المصري 17 نقطة
إنبي 16 نقطة
بيراميدز 15 نقطة
سيراميكا كليوباترا 15 نقطة
سموحة 15 نقطة
مصر المقاصة 13 نقطة
الاتحاد السكندري 11 نقطة
طلائع الجيش 11 نقطة
غزل المحلة 11 نقطة
المقاولون العرب 11 نقطة
أسوان 10 نقاط
البنك الأهلي 9 نقاط
الإسماعيلي 8 نقاط
الإنتاج الحربي 8 نقاط
وادي دجلة 7 نقاط

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