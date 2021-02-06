تصدر جوجل.. أسرار عن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

السبت 06/فبراير/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
تصدر اسم محمد المنفي مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة بعد اختياره رئيسا للمجلس الرئاسي الليبي بعد منافسة شرسة وقوية الفترة السابقة.

وفي الجولة الثانية من انتخابات السلطة التنفيذية الجديدة، صوت ملتقى الحوار السياسي الليبي لصالح قائمة محمد يونس المنفي وعبد الحميد محمد دبيبه.

وفي المرحلة الثانية من الجولة الثانية لانتخاب أعضاء السلطة التنفيذية في ليبيا، فازت القائمة الثالثة التي تضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، وعضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد دبيبه.

وفازت قائمتهما بتسعة وثلاثين صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسيهما رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد:

- محمد يونس بشير المنفي مواليد 1976 بمدينة طبرق وينحدر من قبيلة المنفة العربية شرقي ليبيا.

- نجل الدكتور يونس المنفي أستاذ الإعلام بجامعة قاريونس ومحل إقامته مدينة طبرق، ينتمى إلى قبيلة المنفي المجاهدة شرق ليبيا وهي قبيلة المجاهد عمر المختار.


- كان المنفي من القيادات النشطة في رابطة الطلاب الليبيين الدراسين في فرنسا تحت لواء اتحاد طلبة الجماهيرية، وكان من أكثر الشباب الجماهيري إيمانا بمبادئ ثورة الفاتح.

- بعد أحداث فبراير، ترشح لانتخابات 2012 وفاز بعضوية المؤتمر الوطني العام ورئيس لجنة الاسكان والمرافق بالمؤتمر الوطني العام، وبقرار صدر في 31 يوليو الماضي 2018 عين المنفي سفيرا لليبيا في اليونان.

- بقرار صدر في31 يوليو 2018 عين المنفي سفيرًا لليبيا في اليونان. 

- في ديسمبر 2019، قالت اليونان إنها قررت طرد السفير الليبي تعبيرًا عن غضبها على اتفاق أبرمته ليبيا وتركيا، موضحة أن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد. 

- في الساعات الأخيرة انتخب رئيسًا للمجلس الرئاسي الليبي، بعضوية كل من عبدالله اللافي عن إقليم طرابلس، وموسى الكوني عن إقليم فزان، فيما أصبح عبد الحميد دبيبة من إقليم طرابلس رئيسًا لحكومة الوحدة الوطنية الليبية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد المنفي ليبيا

أخبار تهمك

عاجل.. قرعة كأس مصر تسفر عن مواجهات نارية

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

ليفربول يحصل على خدمات شبيه محمد صلاح

منذ ساعتين و 9 دقيقة

حكم مباراة الأهلي وبايرن ميونخ.. صاحب ذكرى أليمة للفراعنة وشاهد على هدف "زيدان" مع بني ياس

منذ ساعة

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ حوالي 17 ساعة

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

لويس سواريز يكشف سبب رحيله عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ

منذ 38 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ يوم

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس: هناك عدد آخر من مصابي كورونا بخلاف المعلن (فيديو)

منذ ساعة و 9 دقيقة

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:55 م

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

08:53 م

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

09:40 ص

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

11:08 ص

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع