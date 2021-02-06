تصدر جوجل.. أسرار عن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

Advertisements

تصدر اسم محمد المنفي مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة بعد اختياره رئيسا للمجلس الرئاسي الليبي بعد منافسة شرسة وقوية الفترة السابقة.



وفي الجولة الثانية من انتخابات السلطة التنفيذية الجديدة، صوت ملتقى الحوار السياسي الليبي لصالح قائمة محمد يونس المنفي وعبد الحميد محمد دبيبه.



وفي المرحلة الثانية من الجولة الثانية لانتخاب أعضاء السلطة التنفيذية في ليبيا، فازت القائمة الثالثة التي تضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، وعضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد دبيبه.



وفازت قائمتهما بتسعة وثلاثين صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسيهما رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد:



- محمد يونس بشير المنفي مواليد 1976 بمدينة طبرق وينحدر من قبيلة المنفة العربية شرقي ليبيا.



- نجل الدكتور يونس المنفي أستاذ الإعلام بجامعة قاريونس ومحل إقامته مدينة طبرق، ينتمى إلى قبيلة المنفي المجاهدة شرق ليبيا وهي قبيلة المجاهد عمر المختار.





- كان المنفي من القيادات النشطة في رابطة الطلاب الليبيين الدراسين في فرنسا تحت لواء اتحاد طلبة الجماهيرية، وكان من أكثر الشباب الجماهيري إيمانا بمبادئ ثورة الفاتح.



- بعد أحداث فبراير، ترشح لانتخابات 2012 وفاز بعضوية المؤتمر الوطني العام ورئيس لجنة الاسكان والمرافق بالمؤتمر الوطني العام، وبقرار صدر في 31 يوليو الماضي 2018 عين المنفي سفيرا لليبيا في اليونان.



- بقرار صدر في31 يوليو 2018 عين المنفي سفيرًا لليبيا في اليونان.



- في ديسمبر 2019، قالت اليونان إنها قررت طرد السفير الليبي تعبيرًا عن غضبها على اتفاق أبرمته ليبيا وتركيا، موضحة أن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد.



- في الساعات الأخيرة انتخب رئيسًا للمجلس الرئاسي الليبي، بعضوية كل من عبدالله اللافي عن إقليم طرابلس، وموسى الكوني عن إقليم فزان، فيما أصبح عبد الحميد دبيبة من إقليم طرابلس رئيسًا لحكومة الوحدة الوطنية الليبية.



