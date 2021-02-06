16627 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، 16627 إصابة جديدة بفيروس كورونا و497 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

بحسب المركز الروسي لمكافحة الوباء تماثل 22831 شخصًا للشفاء من مرض كوفيد-19 خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 3 ملايين و436326 شخصا.

وسجلت روسيا، ارتفاعًا في حصيلة الأصابات بالفيروس في روسيا منذ تفشي الجائحة إلى 3 ملايين و951233 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 76299 حالة وفاة.

وكانت السلطات الصحية في روسيا، أجرت نحو 104 ملايين اختبار حتى الآن للكشف عن المصابين بالفيروس.

وقال السلطات الصحية في روسيا، إنها أطلقت حملة تطعيم شاملة باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، منذ ديسمبر الماضي في جميع أقاليم البلاد.