أخصائي محاصيل يحذر من خطورة اللون الأخضر في الثمار (فيديو)

قال المهندس عزت شمس أخصائي المحاصيل البستانية بالإدارة المركزية للبساتين، إن صنف الطماطم "025" مشابه لصنف كان موجودا في السوق منذ نحو سنتين، إذ حذرت منه الإدارة بشكل استباقي، لأنه مجهول، إذ أن أي أصناف جديدة يجب أن تحصل على موافقة لجنة التقاوي، إذ يجرى تجربتها واختبارها لمعرفة خواصه والأمراض التي من المحتمل أن يصاب بها والمشكلات التي قد تواجهه مع الظروف البيئية والمناخية في مصر، بعدها يطرح في الأسواق على أنه صنف معتمد ومسجل لدى وزارة الزراعة.





وأضاف شمس في تصريحات عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى: "لدينا لجان أسبوعية تمر على مشاتل الخضر منذ 5 شهور، وتحذر المنتجين من التعامل مع الأصناف المسجلة، وأن أي صنف يجب أن يكون مسجلا لدى الوزارة وأن يكون له شركات منتجة ومعروفة المصدر لكي يتم التداول من خلالها".





وتابع أخصائي المحاصيل البستانية بالإدارة المركزية للبساتين: "لا يمكن تقدير أضرار المحصول الآن، لكننا نتحدث عن الانتاج، لأننا نسعى إلى السيطرة على منظومة تداول هذا النوع من الطماطم"، لافتًا إلى صعوبة إيجاد الفروق بين أصناف الطماطم بسبب كثرتها ويصعب حصرها.



