صافرة إماراتية لإدارة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

السبت 06/فبراير/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طاقم تحكيم مواجهة الفريق الأول بالنادي الأهلي ضد بايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي مونديال الأندية.

وأعلن فيفا عن تعيين الحكم الإماراتي محمد عبد الله، لإدارة مباراة الفريقين تحكيميًا في المواجهة التي ستجمع بينهما يوم الإثنين بالدوحة.

ومن المقرر أن يعاونه كل من محمد الحمادي وحسن الماهري، وستكون البرازيلية إيدنا ألفيش باتيستا حكما رابعا للمباراة، وعلى تقنية الفيديو سيتواجد البحريني خميس المري ويعاونه الكندي درو فيشر.

وكان المارد الأحمر، تأهل إلى دور النصف النهائي من بطولة العالم للأندية، بعدما أقصى الدحيل القطري بهدف دون رد في ربع نهائي البطولة.

ويستضيف ملعب الريان القطري، مساء يوم الإثنين المقبل مواجهة صعبة ومرتقبة، بين الأهلي وبايرن ميونخ بطل أوروبا، في نصف نهائي مونديال الأندية.

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الأهلي وبايرن ميونخ

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