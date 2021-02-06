رسميًا.. الصين توافق على استخدام لقاح Sainovac Biotech"" المضاد لكورونا

السبت 06/فبراير/2021 - 12:52 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

وافقت الجهة الرقابية على المنتجات الطبية بالصين، اليوم السبت، رسميًا على الاستخدام الجماهيري للقاح Sainovac Biotech"" المضاد لفيروس كورونا.

 

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن البر الرئيسي الصيني سجل 25 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس، نزولاً من 30 إصابة في اليوم السابق.

 

وأصدرت اللجنة الصحية بالصين، بيانًا أوضحت فيه أن من بين الحالات 15 حالة محلية مقارنة مع 12 حالة في اليوم السابق.

 

وشهدت الصين، تراجعًا في عدد الإصابات بدون أعراض إلى 12 حالة من 15 في اليوم السابق، ولا تعتبر الصين مثل هذه الحالات إصابات مؤكدة.

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