رسميًا درة بطلة" بين السما والأرض" مع هاني سلامة

السبت 06/فبراير/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
هبة أحمد



وقعت النجمة درة بطولة مسلسل " بين السماء والأرض" لتتشارك بطولته مع النجم هاني سلامة. المسلسل سيتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم وهو مكون من 15 حلقة فقط. ومأخوذ عن قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ وسيناريو وحوار اسلام حافظ ومن اخراج ماندو العدل
ومن انتاج سينرجي ويشارك هاني ودرة في البطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد بدير وسوسن بدر ويسرا اللوزي ونجلاء بدر ومحمد لطفي ومحمد ثروت.

وتؤدي درة في المسلسل شخصية فتاة تُدعى "علا"، وهي زوجة هاني سلامة، ويُعد ذلك المسلسل العمل التعاون الثالث الذي يجمع درة ما الفنان هاني سلامة بعد تقديمهم عملين ناجحين هما فيلم "الأولة في الغرام" ومسلسل "نصيبي وقسمتك".


كما أنه يعتبر التعامل الثاني لدرة مع المخرج ماندو العدل بعد مسلسل "الخروج" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، والمسلسل يعتبر استمرار لخطة شركة سينرجي في الجمع بين النجوم في عمل واحد وخصوصًا أن كل منهما قدم البطولة المطلقة في أعمال سابقة.

الجدير بالذكر أن درة كانت قد أعتذرت منذ أيام عن مسلسل" إنتقام سري" والذي كان من المفترض أن يكون اولى بطولاتها الرمضانية المطلقة لارتباطها بفيلم الكاهن وعدم قدرتها على الجمع بين الفيلم وعمل 30 حلقة.

ولكنها وافقت على " بين السماء والأرض" لانه 15 حلقة ولكونه يعيد عصر البطولات الجماعية بين النجوم.

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