ليفربول يحصل على خدمات شبيه محمد صلاح

السبت 06/فبراير/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي حصوله على خدمات اللاعب الشاب كايد جوردون صاحب الستة عشر عاماً قادماً من صفوف نادي ديربي كاونتي.


وعبر اللاعب عن سعادته الكبيرة بعد التعاقد معه مؤكداً أنه لا يطيق الإنتظار من أجل إرتداء قميص فريقه الجديد والمشاركة معه.


وجاء تعاقد الريدز مع اللاعب الشاب والذي وضعت بعض المصادر الصحفية مقارنة بينه وبين الدولي المصري محمد صلاح.


ويستطيع جوردان اللعب في أكثر من مركز من مراكز الهجوم حيث يلعب بالقدم اليسرى مثل الفرعون المصري.

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