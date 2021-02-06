الليلة.. محمد عبد الرحمن وأوس أوس ضيفا برنامج "سهرانين" مع أمير كرارة

السبت 06/فبراير/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
يستضيف الفنان أمير كرارة اليوم وغدًا في برنامجه "سهرانين" الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توتا" والفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" والمغنية تاليا، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على قناة "on e".

ومن المقرر أن يتحدثوا خلال اللقاء عن تفاصيل أعمالهم المقبلة، وعن بعض التفاصيل المتعلقة بحياتهم الشخصية، ويتخلل ذلك اللقاء العديد من المواقف الكوميدية.


والجدير بالذكر أن الموسم الرابع من برنامج"سهرانين" قد بدأ يوم السبت 23 يناير الماضي، ويستضيف "كرارة" خلال الموسم مجموعة كبيرة النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي.

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