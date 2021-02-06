"ري الجيزة" تكشف فوائد تبطين الترع: توفر 5 مليار متر مياه (فيديو)

قال المهندس عمر حلمي مدير عام الري بمحافظة الجيزة، إن مشروع تبطين الترع يأتي بإشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة الترع إلى وضعها الأصلي، بعدما كانت واسعة جدًا، وبالتالي فإنه يجرى العمل على تضييقها، وهو ما سيؤدي إلى وصول المياه إلى النهايات في وقت قليل جدًا: "زمان المياه كانت تصل إلى النهايات في 3 أيام، أما الآن فأصبحت تصل في ساعة واحدة فقط".





وأضاف حلمي في تصريحات لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم السبت، أن هذا المشروع يستهدف توفير 5 مليارات متر مكعب من المياه، كما أنه سيؤدي إلى منع ظهور الحشائش في الترع وبالتالي فإنها ستصبح نظيفة ما يجعلها توفر موارد للدولة.



