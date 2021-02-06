التموين: الانتهاء من مشروع مدينة الذهب خلال 3 سنوات (فيديو)

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن صناعة الذهب من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي في مصر، مشيرا إلى أن مدينة الذهب ستكون مركزا محليا وعالميا، فهناك عدة دول أقامت مدن للذهب مثل دبي وتركيا.





وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر TeN، أن المشروع جاري الإعداد له، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى بأن تكون المساحة الكلية 150 فدان، وستضم المدينة عدد كبير من الورش والمصانع والمعارض الدولية.





وأكد أن المدينة ستضم أيضًا نادي اجتماعي ومطاعم ومسجد وكنيسة، وستقع في مكان ملتقى طرق حتى يسهل للمواطنين زيارتها.



