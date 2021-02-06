عرض مسلسل "حلوة الدنيا سكر" لهنا الزاهد في هذا الموعد

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استقرت شركة "سينرجي" المنتجة لمسلسل "حلوة الدنيا سكر"، على موعد طرح العمل، حيث من المقرر عرضه يوم ١٣ فبراير المُقبل على قناة "DMC".



"حلوة الدنيا سكر" يُعد أولى البطولات المطلقة للفنانة هنا الزاهد في الدراما التلفزيونية،تدور أحداثه في إطار ٤٠ حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات.



ويشتمل المسلسل على حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش"، ويشارك في بطولتهما محمد الكيلاني، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل"، وهي بطولة محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" وهي بطولة محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" وهي بطولة أحمد سلطان.