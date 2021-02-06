ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم السبت

تلعب اليوم السبت 6 فبراير أربعة مباريات جديدة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.









ويحتل فريق أتلتيكو مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 50 نقطة.





وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز:





1 –اتلتيكو مدريد 50 نقطة.

2 – برشلونة 40 نقاط.

3 – ريال مدريد 40 نقطة.

4 – أشبيلية 39 نقطة.

5 – فياريال 35 نقاط.

6 – ريال سوسيداد 32 نقاط.

7– ريال بيتيس 30 نقاط.

8 – غرناطة 29 نقاط.

9 – ليفانتي 26 نقاط.

10 – سيلتا فيغو 25 نقاط.

11 – اتلتيك بيلباو 24 نقاط.

12 – خيتافي 24 نقاط.

13 – قاديش 24 نقاط.

14- فالنسيا 23 نقاط.

15 – إيبار 20 نقاط.

16 – بلد الوليد 20 نقطة.

17 – اوساسونا 19 نقاط.

18 – ديبورتيفو الافيس 19 نقاط

19 – إلتشي 17 نقاط.

20– هويسكا 16 نقاط.