انطلاق قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ34 عبر الفيديو كونفرانس

السبت 06/فبراير/2021 - 12:28 م
الاتحاد الأفريقي
الاتحاد الأفريقي
وكالات

أفادت قناة اكسترا نيوز، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بانطلاق قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ34 عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 

وتبدأ القمة الأفريقية، بكلمة لرئيس جمهورية جنوب إفريقيا ورئيس الاتحاد الإفريقي سيريل راما فوزا، وكلمة موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الإتحاد.

 

ومن المقرر، تسليم رئاسة الاتحاد إلى الرئيس فليكس تشيسكي رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية في دورته الجديدة.

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