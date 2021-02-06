افتتاح وتطوير عدد من المنشآت الشرطية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة (صور)

السبت 06/فبراير/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
افتتحت وزارة الداخلية، عدد من المنشآت الشرطية بعدد من مديريات الأمن بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة يناير 2021م، وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة والتي تستهدف افتتاح منشآت شرطية جديدة في المناطق ذات الكثافات السكانية بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضاري متطور.

مديرية أمن الدقهلية
وقام اللـــواء مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا بصحبة اللواء مدير أمن الدقهلية وقيادات المديرية بافتتاح أعمال التطوير والتجديد بوحدة مرور السنبلاوين ومركز شرطة أجا.
افتتاح وتطوير عدد من المنشآت الشرطية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة (صور)
افتتاح وتطوير عدد من المنشآت الشرطية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة (صور)
افتتاح وتطوير عدد من المنشآت الشرطية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة (صور)
افتتاح وتطوير عدد من المنشآت الشرطية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة (صور)
افتتاح وتطوير عدد من المنشآت الشرطية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة (صور)
افتتاح وتطوير عدد من المنشآت الشرطية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة (صور)

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منشات شرطية الداخلية

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