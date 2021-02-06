إنجاز 207 مشروعات بتكلفة 5 مليارات و834 مليون جنيه في الدقهلية

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شهدت محافظة الدقهلية تحت قيادة الدكتور أيمن مختار محافظ الإقليم، أعمال مكثفة وإنجاز كبير في حجم المشروعات، بقطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2019 حتى الآن.



واستطاعت المحافظة من خلال أجهزتها التنفيذية المتمثلة في مديريات الخدمات والوحدات المحلية وقطاعات المرافق ان تحقق العديد من انجاز وانهاء المشروعات التي قد بدأ العمل بها منذ سنوات ماضية أو تنفيذ مشروعات جديدة في كافة القطاعات.



وبلغ عدد ما تم إنجازه من مشروعات حتى الآن ما يصل إلى 207 مشروعا في كافة قطاعات المرافق والخدمات، بتكلفة مالية تصل إلى 5 مليارات و834 مليون جنيه حجم انجاز لمشروعات بالدقهلية.



شملت المشروعات 6 مشروعات وحدات سكنية بـ7618 وحدة سكنية إسكان اجتماعي و17 مشروع أخرى في قطاع الإسكان لمديرية الإسكان بالدقهلية، و4 مشروعات في قطاع الشئون الصحية، و77 مدرسة ومنشأة تعليمية في قطاع التربية والتعليم، و2 مشروع في قطاع الكهرباء و22 مشروعا في قطاع الطرق رصف وإنشاءات طرق جديدة، و12 مشروعا في قطاع الشباب والرياضة شملت مراكز شباب ونوادي رياضية، و52 مشروعات في قطاع الموارد المائية والري و6 مشروعات مساجد جديدة في قطاع الأوقاف، بالإضافة لـ10 مشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.



وعلى صعيد آخر شهدت محافظة الدقهلية على مدار عام اهتمام كبير في محور بناء الإنسان المصري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في فترة تولي الدكتور أيمن مختار محافظ الإقليم فقد تم العمل فيه من خلال عدد من النقاط مضاعفة الخطة الاستثمارية للدقهلية لتصل في 2019 2020 بإجمالي 570 مليون جنيه بدلا من 240 مليون جنيه.



وشهدت الدقهلية إنشاء المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة (منظومة الشباك الواحد) بتكلفة 1.2 مليون جنيه وربطه بالمراكز بنطاق المحافظة، وإنشاء قاعة متعددة الاستخدامات (لقاء المواطنين الأسبوعي مركز إدارة الأزمات فيديو كونفرانس لمجلس المحافظين) بتكلفة 500 ألف جنيه.



كما تم إنشاء مصعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة تطبيقا لكود الإتاحة الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة لخدمة القاعة متعددة الاستخدامات بتكلفة 760 ألف جنيه.

