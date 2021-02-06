الطالع الفلكى السّبت 6/2/2021..شَبَاب مُتَجَدِّدْ!









*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى القوس.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 21 يناير - 19 فبراير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 14 يناير - 12 فبراير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى البَلدَة من 28 يناير - 9 فبراير.





اليوم 29 طوبة قبطى ، 6 شُبَاط رُومى ، 24 جُمَادى ثَانِ ، ميمُون للغاية ،لا تُزعج نساء مصراليوم تحت أىّ ظرف.





قال الحكيم المصرى: (بعد ماعدّيت الأربعين سنة ؟)- وماله ، دَنْتَا إبتديت تُسُوء العربيّة فِنَفس المَعَاد.(عبد المنعم إبراهيم من فيلم وكرالأشرار-1972)





*القمر فى القوس "غربيّاً"





مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة فى الدّلو إقتران زحل فى الدّلو-غربيّاً - تُروبِيكال سِيسْتِمْ)

كوكبان بينهما 8 درجات لاأكثر فى نفس البُرج ُسمّى إقتران ، يكون هذا الإقتران بين الزهرة و زحل فى ادق درجاته بمشيئة الله تعالى فى التاسعة و 7 دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا الإقتران بين الزهرة وزحل (قد) يتسبب فى الشعور بالوحدة أو الإنعزال أو التقدم فى العمر أو عدم الثقة بالنفس (زحل) ما ينعكس على جبهة العاطفة (الزهرة) بالسّلب ، فعادة من يشعر بأنه لم يعد كفئاً للتمتع بمتع الحياة الحلال ينعكس ذلك على تعابير وجهه وتصرفاته وكأن هناك لافتة على عنقه يقرأها كل من يقابله بأنه بائس ما ينعكس بالسلب عليه ، نصيحة هذا الإقتران إرتداء الملابس الجديدة بألوان زاهية ووضع العطور والتحلى بالإبتسامة باستمرار ومُشاهدة البرامج الكوميدية ومُمارسة القليل من الرياضة البدنية ، وكلها عوامل كفيلة بتجديد الثقة بالنفس والنظر بتفاؤل للمُستقبل بمشيئة الله تَعَالى.





من وجهة نظر إيجابيّة فهذا الإقتران (قد) يتسبب للفتيات (الزهرة) فى فرصة لعريس لكن مع فارق بالعمر (زحل) لكن مع مُناقشة التفاصيل بهدوء (قد) يكون الزواج منه مسعوداً ويتمتع بالمتانة لأطول فترة زمنية مُمكنة بعد وضع الشروط والبنود (قوانين زحل) والتى تضمن حياة كريمة للعروس (الزهرة) وتصون لها كرامتها بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم يُوافق

ذكرى ميلاد الفنانة ناهد يسرى فكلّ عام وهِىَ بألف خير،إحتفالاً بفنانى الزّمن الجميل فهذه هى الأسماء المُساويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم ناهد حسن شكرى ، مع التنبيه أنها لاتعبّرعن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنّها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(اللؤلؤة السّودَاء)،(أمواج مُرتفعة)،(وجهيْن لعملة واحدة)، (أكره القلق)، (رُوتين/ ترتيب ونظام)،(شباب مُتجدّد)، (مَلكة الحُبّ)،(لكلٍ منا أخطاؤه)،(جاذبيّة غامضة/ مجهولة المصدر).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيْف وليس الكمّ أفضل طريقة للتحصّل على مكاسبك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً باهظاً لسُمعة المحل.





برج الثور: فرصة عمل تعنى باب خيرلمجموعة من الناس وعوائلهم،هذا يعنى أن تتحلّ بالصبر وطول البال مع شخص غشيم أخطأ لكنّ لديه أسرة يقوم بإعالتها.





برج الجوزاء: حاول تعديل بوصلتك بمايتناسب مع مهاراتك والوظائف والفرص المُتاحة، حاول أن ترضى بالمُتاح طالما بالحلال.





برج السّرطان: مزاجك سَهْل مُنْبَسِط وهذا يعنى مُساعدتك لأفراد أسرتك بكل رضا وسعادة ، أنت عُرضَة للإبتزاز العاطفى من الأطفال.





برج الأسد: إن أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع ، مقولة عليك تطبيقها حتى لا تُفاجأ بنفور شديد أو ردّ خشن من الآخرين.





برج العذراء: مُختصر مفيد لإيصال وجهة نظرك لغيرك، من قَلّ كلامه قَلّ خطؤه، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الميزان: عامل الآخرين بصبر فليس الجميع على نفس المستوى من القدرة الذهنيّة أو التعليم، خاطب الناس على قدر عقولهم.





برج العقرب: الطعام الشهىّ مُنَمّق المظهر لايعنى بالضرورة خلوّه من الأمراض ، كذلك البذلات الأنيقة والفساتين الزاهية ، درهم وقاية.





برج القوس: إبتعد عن مُجادلة الدّهماء إن صادفت أحدهم فى طريقك ، لن تغير العالم لكن بإمكانك تفادى التعامل مع من لايتمتّعون بالذوق أو الأخلاق.





برج الجدى: أن تعرف مهاراتك فهذا جيّد، أن تعرف حدود مهاراتك وسقف قدراتك فهذا مُمتاز لتوفّر على نفسك قطع وعود قد لا تتمكّن من الوفاء بها.





برج الدّلو: نيولوك أومظهر جديد تتمكن من خلاله بمشيئة الله تَعَالى من كسب مقابلة وظيفيّة أو تقوية مركزك لدى خطيبتك ، أو يوم عسل مع زوجتك.





برج الحوت: بإمكانك اليوم أن تفصل نفسك عن زميل تمّ إستبعاده من دائرة صداقتك لكن بلطف ، أو عادة سيئة ترغب فى التخلص منها كالتدخين مثلاً.



