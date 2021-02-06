"الداخلية" تواصل جهودها فى مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة

السبت 06/فبراير/2021 - 12:15 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام ) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتي أمن (أسوان – سوهاج) وقطاع الأمن المركزي تم استهدافهم وأمكن ضبط الآتي:

(كمية من مخدر البانجو – عدد من الأقراص المخدرة لعقار الكبتاجون - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – 3 سلاح أبيض – ماكينة لحام) بحوزة (ثلاثة أشخاص، لهم معلومات جنائية) حال استقلالهم مركبة "توك توك" بدون لوحات بدائرة مركز شرطة أسوان.

(كمية من مخدر الأفيون – مبلغ مالي – هاتف محمول – دراجة نارية بدون لوحات) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة سوهاج.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 450 ألف جنيه) تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
"الداخلية" تواصل جهودها فى مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة
"الداخلية" تواصل جهودها فى مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة

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ضبط تجار مخدرات الداخلية

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