مواصلة الضربات الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



مديرية أمن البحيرة

ضبط (عدد 25 طربة من مخدر الحشيش – 2 هاتف محمول – مبلغ مالي) بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية").



مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (عدد 10 طرب من مخدر الحشيش – 2130 قرص مخدر – 10 أمبولات مخدر - 2 هاتف محمول – مبالغ مالية) بحوزة (شخصين "أحدهما له معلومات جنائية").



مديرية أمن الدقهلية

ضبط (كمية من مخدر الحشيش - هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة (شخص "له معلومات جنائية").



مديرية أمن القليوبية

ضبط (كمية من مخدر البانجو - مبلغ مالي) بحوزة (ثلاثة أشخاص).



منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتي أمن "الشرقية والإسماعيلية"

ضبط (كمية من مخدر الهيروين – هاتف محمول – مبلغ مالي) بحوزة (شخص).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

