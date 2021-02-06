مواصلة الضربات الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة

السبت 06/فبراير/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن البحيرة
ضبط (عدد 25 طربة من مخدر الحشيش – 2 هاتف محمول – مبلغ مالي) بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية").

مديرية أمن الإسكندرية
ضبط (عدد 10 طرب من مخدر الحشيش – 2130 قرص مخدر – 10 أمبولات مخدر - 2 هاتف محمول – مبالغ مالية) بحوزة (شخصين "أحدهما له معلومات جنائية").

مديرية أمن الدقهلية
ضبط (كمية من مخدر الحشيش - هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة (شخص "له معلومات جنائية").

مديرية أمن القليوبية
ضبط (كمية من مخدر البانجو - مبلغ مالي) بحوزة (ثلاثة أشخاص).

منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتي أمن "الشرقية والإسماعيلية"
ضبط (كمية من مخدر الهيروين – هاتف محمول – مبلغ مالي) بحوزة (شخص).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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