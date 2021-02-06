بينهم موظف آثار وإعلامي.. حبس 12 شخصا لتنقيبهم عن الآثار بالفيوم





وكانت معلومات وبلاغ سري وردت إلى النقيب هشام حسن معاون أول مباحث مركز شرطة إبشواي بوجود مجموعه من الأشخاص يقومون بالتنقيب عن الآثار بقرية المرج التابعة لمركز إبشواي، وبالتحريات أثبتت صحة المعلومات والبلاغ، وعلى الفور كلف اللواء صبري عزب مدير البحث الجنائي بأمن الفيوم عقب أخطاره بسرعة تشكيل قوة وضبط المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.



وقامت حملة بقيادة النقيب هشام حسن معاون اول مباحث مركز شرطة أبشواي، بالانتقال إلى محل البلاغ والذي تبين أنه منزل "رمضان ع م ا"، حيث تم ضبط معدات حفر وهي ( مواتير رفع، وسلالم، ومعدات أخرى مستخدمة في عملية الحفر )، قد استخدمت هذه المعدات في حفر بئر بعمق ١٢ مترا وبقطر متر ونصف تقريبا.



وقامت الحملة بإلقاء القبض على 12 شخصا من بينهم صاحب المنزل، و"السيد. ش" موظف بهيئة الآثار بالفيوم، و"محمد.ح.ع" مراسلا بإحدى الصحف، ويشارك في تأسيسي حزب سياسي جديد وبحوزته عدد من الكارنيهات، متلبسين أثناء قيامهم بالحفر.





وتحرر المحضر رقم ٣٥٦ إداري إبشواي، وقد باشرت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وبالعرض في الميعاد قررت بحبس المتهمين ١٥ يوما على ذمة التحقيق، خلال الـ24 ساعة الماضية.



قررت نيابة إبشواي الجزئية، بمحافظة الفيوم، حبس 12 شخصا أثناء تنقيبهم عن الآثار بإحدى القرى التابعة لمركز إبشواي يتزعمهم موظف بهيئة الآثار بالفيوم وإعلامي أثناء تنقيبهم عن الآثار، 15 يوما على ذمة التحقيقات.