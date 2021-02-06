إصابة 10 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

السبت 06/فبراير/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
سمر السيد
أصيب اليوم 10 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق بلبيس-السلام، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد تلقي المركز بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق بلبيس - السلام ما أسفر عن إصابة 10 عمال بكدمات وجروح وسحجات وكسور.

وانتقلت قوة من الشرطة لمباشرة الواقعة وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

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