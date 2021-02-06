فيروس كورونا يؤثر على نتائج البريميرليج

ذكرت تقارير صحفية إحصائية خاصة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أنه هناك تأثير كبير لجائحة فيروس كورونا على نتائج الأندية فيما يتعلق باللعب على ملعبها وخارجه في ظل غياب الجمهور.









وأفادت شبكة أوبتا المتخصصة في إحصائيات كرة القدم أنه من أصل 215 مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن في الموسم الحالي فاز الفريق الضيف بـ 88 مباراة مقابل 79 مباراة للفريق المضيف.









وأكدت الشبكة الإحصائية أنه لم ينتهي أي موسم من قبل في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي بانتصارات أكثر للفرق التي لعبت خارج أرضها.









وأوضحت الشبكة الإحصائية أن الوضعية الحالية التي تعيشها كرة القدم جعلت حظوظ الأندية المضيفة في الفوز بالمباريات أقل من المعدل المعتاد وهذا الأمر كان متوقعاً.