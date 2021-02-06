130 دولة لم تحقن سكانها.. تصريحات "الصحة العالمية" بشأن عدم التوزيع العادل للقاحات كورونا

السبت 06/فبراير/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
تحث منظمة العفو الدولية، العالم أجمع، على التوزيع العادل للقاحات كورونا، وإزالة النزعة القومية التي تضر الجميع، فضلًا عن عدم عن الدول الفقيرة.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تصريحات منظمة الصحة العالمية بشأن عدم التوزيع العادل للقاحات كورونا.

130 دولة لم تحقن سكانها باللقاحات
تسعى منظمة الصحة العالمية، لحث العالم على التوزيع العادل للقاحات كورونا، حيث أكدت أن أكثر من 75% من اللقاحات موجودة في 10 دول فقط وأن حوالي 130 دولة يقطن بها 2.5 مليار شخص لم تعطِ بعد أي جرعة من اللقاح لسكانها.

عدم التخلي عن الدول الفقيرة
ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية، لعدم تكرار أخطاء الماضي والتخلي عن الدول الفقيرة حتى تكمل الدول الغنية تطعيم سكانها بلقاحات كورونا.

حماية المواطنين
واعترف دكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، بواجب الدول في حماية مواطنيها، لكنه يؤكد أنه من الأفضل أن تقوم البلدان بعد تطعيم العاملين الصحيين وكبار السن، بمشاركة اللقاحات الموجودة لديها حتى تتمكن الدول الأخرى من تطعيم تلك الفئات.

التوزيع العادل للقاحات
وفي هذا الصدد، أوضح أن النزعة القومية في توزيع لقاحات كورونا تضر الجميع وأن ضعف التعاون بين الدول يمثل عائقا رئيسيا أمام تحقيق الانتشار اللازم للتطعيم على مستوى العالم للقضاء على الوباء

ظهور طفرات فيروسية جديدة
وحول نتائج عدم توزيع اللقاحات بشكل عادل، شدد على أنه "إذا لم نوقف انتشار الفيروس في كل مكان، قد يؤدي ذلك إلى رجوعنا إلى ما كنا عليه".

وأضاف جيبريسوس، أن عدم السماح لغالبية سكان العالم بالتطعيم لن يؤدي إلى استمرار المرض والوفيات التي لا داعى لها فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى ظهور طفرات فيروسية جديدة مع استمرار انتشار كوفيد-19 وسط السكان غير المحميين.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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